Льготные кредиты помогли 6 предприятиям Кузбасса, перешедшим на выпуск продукции для борьбы с инфекционными заболеваниями, увеличить объемы производства почти на 1 млрд рублей. Несмотря на пандемию коронавируса, 711 человек оказались обеспечены стабильной работой, в том числе 22 рабочих места были созданы дополнительно.

«Льготные займы, которые для реализации инвестиционных проектов в области медицины предоставляет Фонд развития промышленности Кузбасса, уже дают ощутимый эффект. Благодаря своевременной финансовой поддержке предприятиям не только удалось сохранить штат работников, но даже нарастить производственные мощности», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Программа финансовой поддержки будет продолжена. Заявку на участие подали еще 25 предприятий региона, проекты 5 из них уже прошли предварительную проверку. Общая сумма новых инвестиций Фонда развития промышленности Кузбасса составит 315 млн рублей. Ожидаемый эффект от вложений: увеличение совокупного объема производства на 2 млрд рублей, создание 109 новых рабочих мест.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.