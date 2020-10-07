В этом году 102 выпускника в регионе набрали на ЕГЭ максимальное количество баллов. Все кузбасские стобалльники успешно поступили в высшие учебные заведения. За успехи в учебе ребята были награждены медалями и дипломами.

«От вас зависит будущее нашего региона. Все, что нужно для дальнейшего развития — ум и характер — у вас уже есть. Поэтому уверен: все получится. Смело воплощайте в жизнь свои самые амбициозные планы, не бойтесь трудностей и никогда не останавливайтесь на достигнутом», — сказал губернатор Сергей Цивилев на торжественном приеме.

По итогам ЕГЭ 54 выпускника в Кузбассе получили высший балл по русскому языку. 100 баллов по математике набрали 4 человека. При этом выпускник новокузнецкого лицея № 84 имени В.А. Власова Николай Обищенко сдал на максимальное количество баллов три экзамена: русский язык, историю и обществознание. Пять выпускников набрали 100 баллов по двум предметам.

На торжественной церемонии 20 выпускников, которые продолжили обучение в вузах региона, получили медали «Надежда Кузбасса». Среди них выпускница лицея №1 г. Киселевск Валерия Миллер, получившая 100 баллов по русскому языку, и выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната Антон Исаев, получивший 100 баллов по истории. Ребята поступили в юридический институт Кемеровского государственного университета.

Студентами КемГУ также стали выпускница школы № 14 г. Белово Анна Кресс, выпускница кемеровской гимназии № 21 Дарья Зарецкая, выпускница гимназии № 41 г. Кемерово Дарья Пономарева, выпускница школы № 84 г. Кемерово Анастасия Хорошева, выпускница гимназии №18 г. Ленинск-Кузнецкий Полина Плешивцева и выпускница киселевской школы №28 Ксения Крюкова. Девушки сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Выпускница Зеленогорской школы Крапивинского района Валерия Комарова набрала максимальный балл по истории и тоже продолжает обучение в Кемеровском госуниверситете.

Стобалльники из Новокузнецка Алена Грибанова (выпускница школы №2) и Юлия Притужалова (выпускница школы №67) продолжили обучение в родном городе. Алена поступила в Новокузнецкий филиал КемГУ, а Юлия стала студенткой Сибирского государственного индустриального университета.

Кемеровский государственный медицинский университет для обучения выбрали выпускник гимназии №2 Мариинского района Вячеслав Дорофеев, выпускница школы №32 г. Прокопьевск София Авдонина, выпускник школы №93 г. Кемерово Дмитрий Воронин, а также выпускница школы №1 Мариинского района Инна Боровских, которая набрала максимальное количество баллов по двум предметам – русскому языку и химии.

Максимальный балл по литературе набрали кемеровчанки: выпускница гимназии №21 Анжелика Кириленко, выпускница гимназии №25 Анастасия Андреева, выпускница школы №36 Маргарита Царева и выпускница школы №52 Анастасия Нестерова.

Родителей выпускников-стобалльников на торжественном приеме отметили благодарностями губернатора за воспитание и создание условий для обучения, творческого, нравственного и интеллектуального развития подрастающего поколения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.