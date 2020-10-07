В регион поставлены 9 низкопольных автобусов большой вместимости марки ЛиАЗ. Стоимость каждого – около 14,4 млн рублей. Техника закуплена по областной государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи».

«Новый современный общественный транспорт — одно из условий комфортной жизни в регионе, поэтому финансирование соответствующей программы оптимизации было увеличено с 1 млрд до 7 млрд рублей. С 2019 года к нам уже поступили 266 автобусов, до конца 2020 года по разным программам придет еще более 500 единиц техники. Таким образом, до 300-летия Кузбасса автопарк региона обновится более чем на 60%», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Низкопольный сочлененный автобус ЛиАЗ общей вместимостью 187 человек предназначен для городских перевозок на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Транспорт приспособлен для людей с особыми потребностями: есть кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и место для их крепления в середине салона. Автобусы российского производства работают на экологичном дизельном топливе класса Евро-5.

Контрактом предусмотрена поставка в Кузбасс 51 такого автобуса, 5 уже пришли ранее. Новые 9 будут распределены по региону: 6 поступят в кемеровские автотранспортные предприятия, 2 – в Прокопьевск, 1 — в Ленинск-Кузнецкий.

По информации министерства транспорта Кузбасса, до конца года в регион поступит еще 581 автобус, в том числе 216 — по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса на 2014–2024 годы».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.