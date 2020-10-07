Благодаря старту второго этапа программы «Туристический кешбэк» российские туристы смогут вернуть 20% от стоимости отдыха в Кузбассе. Программа стимулирования доступных внутренних поездок начнет работать с 15 октября. В ней участвуют 15 туроператоров Кузбасса и 9 отелей в Кемерове, Новокузнецке, Шерегеше и Промышленновском районе.

«В Шерегеше уже 2 октября лежал пухляк — уникальный по своим качествам снег, который привлекает в Горную Шорию райдеров со всего мира. Благодаря расположению гор полукольцом на курорте создается особый микроклимат, который долго сохраняет снег пушистым, легким. Но Кузбасс готов принять не только любителей скоростных спусков. Мы также хотим познакомить гостей и жителей региона с другими историческими местами и природными заповедниками Кузнецкой земли», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Программа будет действовать с 15 октября до 5 декабря включительно, при этом путешествие должно завершиться до 10 января 2021 года. Кешбэк может составить до 20% от суммы покупки, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Стартового порога по стоимости в этот раз нет, минимальная продолжительность путешествия — 3 дня.

Даты новой акции позволяют забронировать новогодние туры в Шерегеш и получить часть затраченной суммы обратно. Это же относится и к другим туристическим объектам Кузбасса, в том числе кластеру «Поднебесные Зубья» и экокомплексу «Танай».

Приобрести туры и (или) проживание на российских курортах можно на специальном интернет-ресурсе мирпутешествий.рф. Оплата должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы «МИР», зарегистрированной в программе лояльности.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.