Возраст жильцов Журавлевского дома-интерната для престарелых и инвалидов — от 50 до 100 лет, и каждый год администрация учреждения и власти Кузбасса стараются их удивлять. 2020-ый не стал исключением — открылась новая котельная, круглогодичная спортивная площадка, дом сибирского здоровья.

Жильцы Журавлевского дома-интерната для престарелых и инвалидов обновляют спортивную площадку, которая будет работать круглый год.

Спортплощадка — лишь один из объектов, появившихся в этом году. За лето обновили фасады жилого корпуса, а также домиков индивидуального проживания, заменили угольную котельную на газовую. На месте полуразрушенного здания возвели дом сибирского здоровья, оборудованный массажной и соляной комнатами, сауной. Работы финансировались из федерального и областного бюджетов, благодаря проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Сегодня подрядчикам вручили благодарственные письма от министерства социальной защиты населения Кузбасса.

Благодаря региональной системе долговременного ухода подопечные Журавлевского дома-интерната для престарелых обеспечены одеждой, крышей над головой, питанием и медицинским уходом. Всего в Журавлево проживает более 100 человек. Возраст — от 50 до 100 лет.

Как только дом-интернат уйдет с обсервации, на которой находится из-за коронавируса, родня обязательно приедет. А пока допуск посетителей ограничен, и о самочувствии и настроении стариков заботится персонал, который трудится по двухнедельным сменам. И, судя по всему, у них это отлично получается.

Автор: Сергей Ищенко