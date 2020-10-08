В шести населенных пунктах, по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести и воинской славы», завершается благоустройство памятных мест. Благодаря областной поддержке приводятся в порядок скверы и реставрируются мемориалы.

«Каждому городу трудовой доблести и воинской славы из областного бюджета было выделено по 25 млн рублей на благоустройство мемориалов и прилегающих к ним территорий. Приведение в порядок этих мест — дань уважения нашим прадедам, сохранение памяти об их подвигах во время Великой Отечественной войны для подрастающего поколения. При отборе объектов для ремонта учитывалось мнение местных жителей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Первый сквер трудовой доблести и боевой славы благоустроили в Новокузнецке. Общественное пространство открыли накануне 75-летия Победы. В центре сквера установлена стела с изображениями наград, которые Новокузнецк получил в разные годы. Композицию дополнили архитектурными элементами с именами почетных горожан, в годы войны трудившихся на городских предприятиях, установили скамейки и фонари, обустроили пешеходные дорожки. Волонтеры высадили в сквере деревья в рамках акции «Сад памяти».

В Кемерове за два года отремонтированы 6 объектов. Среди них постамент памятника «Знамя Победы», установленного в Сосновом бору к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приведены в порядок мемориалы в пос. Боровой и жилом районе Ягуновский, а также территория у Промышленновского дворца культуры. Благоустроен сквер Юности Центрального района, который заложили в 1939 году выпускники школ №4 и №18. Когда началась война, комсомольцы дали здесь клятву, что после победы вернутся домой. Выполнить ее смогли не все, на фронте погибли 60 человек. В память о них в сквере установлена скульптура «Школьный вальс».

В Белове благодаря областной поддержке отремонтируют мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны на ул. Советская. В Анжеро-Судженске обновят девять мемориалов. Это обелиск в Парке Победы, два памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны шахтерам, мемориал умершим от ран в госпиталях воинам, памятник Александру Матросову и площадь его имени, а также обелиски и прилегающие к ним территории в поселках Красная горка, 326 квартал, Козлы, Рудничный. При этом обелиск в Парке Победы уже начали реставрировать.

В Прокопьевске средства направлены на реставрацию и обустройство четырех памятных мест. Обновлена стела «Землякам, павшим за Родину», расположенная на ул. Артема. Новые арки в виде пятиконечных звезд появились летом с обеих сторон входа в Парк Победы на Тыргане. Идет фрезерование дорожного полотна и установка бордюрного камня в Сквере героев-комсомольцев. На территории мемориального комплекса «Аллея Героев Советского Союза – прокопчан» демонтированы старые фонари, подготовлено место для новой скульптурной композиции. Параллельно продолжается реставрация памятника комсомольцам, павшим в Великую Отечественную войну, который является объектом культурного наследия регионального значения.

В Ленинске-Кузнецком реконструируют сквер Трудовой доблести и воинской славы площадью 13 тыс. кв. м. Там появится памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны шахтерам. У мемориала «России верные сыны» сейчас идет расчистка территории для создания площади Призывников. Здесь установят сцену, парковые диваны, детскую и спортивную площадки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.