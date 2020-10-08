Сегодня глава региона на отчетной пресс-конференции напомнил, что состояние угольной отрасли сейчас во многом зависит от строительства Восточного полигона. Однако РЖД в указанные сроки не развивают железную дорогу. Кризисную ситуацию усугубляет то, что РЖД отменили скидку 12,8% на перевозку угля в направлении портов северо-запада России при том, что Кузбасс выполнял условия заключенных оглашений.

«Продолжаем настаивать на необходимости увеличения скидки на перевозки угля на северо-запад до 50%, что было бы экономически выгодно для всех сторон, а также на том, что нужно строить Восточный полигон. Если бы был Восточный полигон, не нужна была бы скидка РЖД: можно было бы выходить на перспективные рынки через западное направление. Я объясняю всем коллегам в Москве и РЖД: если хотите понять ситуацию, в которой находится Кузбасс, сходите в забой, вам будет легче принимать решение. К сожалению, желающих пока нет», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса отметил, что угольный кризис коснулся в основном энергетических марок, спрос на коксующиеся угли изменился не слишком сильно. В выигрышном положении оказались угледобывающие компании, которые заключили долгосрочные контракты.

«Все угольные компании в условиях новых вызовов держатся на плаву, сохраняют своих сотрудников, развиваются. Кризис пройдет, мы сталкивались с кризисами не один раз. Угольщики с ситуацией справляются, за это им большое спасибо», — подчеркнул глава региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.