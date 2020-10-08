Культурное будущее Кузбасса — это не только суперсовременные проекты федерального масштаба. В области бережно охраняются и сохранятся объекты, входящие в список архитектурно-исторического наследия, сказал губернатор Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции 8 октября.

«Все разговоры о приостановке строительства объектов культурного кластера не обоснованы. Кузбасс — один из 4 регионов, которые вошли в данную президентскую программу, и мы ее исполним на высшем уровне. Привлечены лучшие дизайнеры мира. Мы строим на века, поэтому подходим основательно», — отметил Сергей Цивилев.

Как уточнил глава региона, к новому учебному году 2021–2022 гг. в Ленинском районе Кемерова откроется современный студенческий городок — это первый комплекс кластера. На втором этапе будет построен современный Театр оперы и балета. Планируется, что реализация проекта завершится в 2023 году, при этом площадь театра будет больше запланированной.

Кроме того, сейчас идет ремонт двух объектов архитектурно-исторического наследия — Прокопьевского драматического театра и кинотеатра «Коммунар» в Новокузнецке. Задача — сохранить исторический облик зданий, но при этом привести их в соответствие с современными требованиями пожарной безопасности и сейсмоустойчивости. Для этого применяются нестандартные инженерные решения.

Особое внимание уделяется ремонту и переоснащению сельских ДК. Так, завершаются работы в Центральный дом культуры в Яшкине. Этот проект был отобран среди других предложений из разных регионов России и получил дополнительное финансирование. Всего на ремонт направлено более 32 млн рублей.

За 2 года в Кузбассе открыто 7 модельных библиотек. В Полысаеве, Междуреченске, в Прокопьевском, Ижморском, Гурьевском, Яйском, Таштагольском районе современные книгохранилища с хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, современным компьютерным оборудованием уже работают для читателей. В октябре модельная библиотека откроется в Чебулинском муниципальном округе. Также Кузбасс получит дополнительное финансирование 5 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию еще одной библиотеки Прокопьевска.

В 2020 году 12 детских школ искусств были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой. Финансирование составило более 88,6 млн рублей.

Благодаря победе Кузбасса в конкурсном отборе Министерства культуры РФ, в сентябре был открыт Виртуальный концертный зал в Киселевске, в конце октября еще одна онлайн-площадка откроется в научной библиотеке Кемерова, в 2021 году — в Ленинске-Кузнецком. В 2019 году виртуальные концертные залы были открыты в Анжеро-Судженске и Белове. Учреждения культуры Кузбасса предлагают познакомиться с выставками, узнать об истории региона, посмотреть записи с концертных выступлений в режиме онлайн.

В рамках национального проекта «Культура» в трех музеях региона Музее изобразительных искусств Кузбасса, Кемеровском областном краеведческом музее, Новокузнецком краеведческом музее функционируют мультимедиагиды с поддержкой дополненной реальности. Они позволяют ближе знакомиться с уникальными произведениями культуры и искусства в современном и удобном формате. В ближайшее время электронный экскурсовод появится в Промышленновском краеведческом музее.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.