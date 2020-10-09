Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев совместно с представителями духовенства, руководителями армянской и азербайджанской диаспор подписал обращение к жителям региона о необходимости сохранения мира и согласия, несмотря на продолжающийся на Кавказе конфликт вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Как отмечено в документе, в это непростое время всем жителям Кузбасса (в регионе проживает более 150 народов и народностей) важно избегать конфликтов на бытовой почве, укреплять и приумножать межнациональные и межконфессиональные отношения, проявлять уважение к самобытной культуре и традициям. Подписавшиеся призывают всех соблюдать правопорядок и спокойствие, не верить слухам и лживой информации.

«Все мы являемся одной многонациональной семьей, стремящейся к тому, чтобы наше Отечество — Россия и Кузбасс — были процветающими, нравственно крепкими и духовно богатыми», — говорится в документе.

К обращению могут присоединиться все жители региона. Документ размещен сайте «Кузбасс Онлайн» — kuzbass-online.ru. Чтобы подписать его, необходимо авторизоваться (для этого нужно зарегистрироваться на портале, указав телефон, имя и фамилию). Возможность поддержать обращение через мобильное приложение «Кузбасс Онлайн» будет реализована на следующей неделе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.