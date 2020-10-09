В области продолжает развиваться сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). По данным регионального министерства промышленности, сейчас в Кузбассе уже 9 таких заправок — больше, чем в каком-либо другом регионе за Уралом. 5 станций расположены в Новокузнецке, 3 – в Кемерове и одна в Юрге.

«В Кузбассе активно закупается экологичный общественный транспорт, в том числе работающий на метане. Уже можно говорить о росте объемов потребления природного газа в качестве моторного топлива. В связи с этим необходимо развивать сеть метановых заправочных станций. До 2022 года планируется построить еще 6 АГНКС: 4 — в Кемерове и 2 — в Новокузнецке», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как подчеркнул глава региона, правительство Кузбасса добивается включения региона в перечень субъектов РФ, получающих федеральное субсидирование на возмещение части затрат инвесторов при строительстве метановых газозаправочных станций.

Кузбасские АГНКС также отличаются качеством сервиса. Одна из кемеровских газозаправочных станций получила первое место в рейтинге участников автопробега «Из Питера в Мирный», который проходил с 11 сентября по 5 октября. Напомним, его участники на автомобилях с газомоторным топливом преодолели более 8 тысяч км и посетили 20 регионов страны. Эту же станцию особо выделили среди других российских на межрегиональном совещании по развитию рынка газомоторного топлива. При этом оценивалось месторасположение, наличие магазина, зоны отдыха и большой парковочной зоны.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.