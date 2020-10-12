За последние трое суток коронавирус обнаружили еще у 527 человек: 10 октября — 170 случаев заражения, 11 октября — 178, 12 октября – 179.

За это время скончались 11 пациентов, 167 человек выздоровели.

По данным Оперштаба по коронавирусу на 12 октября, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 179 случаев заражения: Новокузнецк-49, Прокопьевск-28, Киселевск-15, Гурьевский МО- 15, Осинники-14, Кемерово-12, Белово-10, Таштагольский МР-9, Ленинск-Кузнецкий-8, Юрга-7, Мыски-3, Беловский МР-2, Топкинский МО-2, Анжеро-Судженск-1, Калтан-1, Междуреченск-1, Прокопьевский МО-1, Юргинский МО-1.

4 пациента скончались. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезни Паркинсона, ожирения 2 степени. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштаголе.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

7 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 8170 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3738 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3028 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".