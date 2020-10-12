Как сообщили в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, областные мероприятия в честь открытия горнолыжного сезона 2020–2021 годов организуют не только в Шерегеше, но и еще в трех крупных горнолыжных комплексах региона — в Горной Саланге, Танае и Югусе.

Начнет эстафету открытий 14 ноября популярный курорт «Шерегеш»: здесь пройдет фестиваль «Шерегешфест».

«Мы разрабатываем программу фестиваля так, чтобы всем было комфортно и интересно. Чтобы гости и жители Кузбасса не только получали наслаждение от катания по уникальному снегу Шерегеша, но и заряжались атмосферой курорта и Горной Шории, потрясающей природой Кузбасса», — отметил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Таежный курорт «Горная Саланга» примет горнолыжников, сноубордистов и всех любителей активного зимнего отдыха 21 ноября.

28 ноября праздник пройдет на трассах экокомплекса «Танай».

Завершит эстафету открытий горнолыжный комплекс «Югус» 29 ноября.

В конце октября в Кемерове состоится пресс-конференция, где презентуют концепцию запланированных мероприятий, анонсируют детали деловой программы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.