Партия низкопольных двухсекционных автобусов марки ЛиАЗ пришла в регион по областной государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса на 2014–2024 годы». Стоимость одной единицы техники составляет около 14,4 млн рублей.

«Обновление общественного транспорта в Кузбассе набирает обороты, новая техника поступает к нам практически каждую неделю. Всего за 2020 год для работы на городских и междугородных маршрутах в регион придет 746 автобусов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Двухсекционные автобусы вместимостью 187 человек предназначены для городских маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. Техника адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья: есть кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, место для их крепления на площадке в середине салона. Новые автобусы российского производства работают на дизельном топливе и соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

15 автобусов из новой партии останутся в кемеровских автотранспортных предприятиях, по 2 единицы техники получат Прокопьевск и Мариинск, 1 автобус отправлен в Белово.

По информации регионального министерства транспорта, в 2020 году в Кузбасс поступило уже 185 автобусов, до конца года в регион придет еще 561 автобус, в том числе 196 — по государственной программе оптимизации развития транспорта и связи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.