В муниципалитетах области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, было намолочено почти 1,5 млн тонн зерна — на 17% больше, чем в прошлом году.

«Несмотря на плохую погоду в сентябре, работники сельского хозяйства закончили уборку зерновых раньше запланированного. Результат отличный: по предварительным данным, в регионе намолочено 1 млн 434 тыс. тонн зерна, что на 17 % выше уровня 2019 года (1 млн 227,7 тыс. тонн). Это значит, что Кузбасс полностью обеспечен зерном и семенами до следующего урожая», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что в этом году аграрии приступили к уборке урожая на две недели раньше обычного. При этом темпы уборочной кампании опережали прошлогодние в 2,5 раза. Первыми сбор урожая зерновых завершили аграрии Яйского и Ижморского округов, Мариинского и Новокузнецкого районов. Больше всего зерна намолотили в Промышленновском (200,4 тыс. тонн), Ленинск-Кузнецком (188,2 тыс. тонн) и Топкинском (151,3 тыс. тонн) округах.

Уборка технических культур и овощей выполнена более чем на 90%. Полностью сбор урожая завершится в ближайшее время.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.