11 октября работники сельского хозяйства отмечали свой профессиональный праздник, а накануне на онлайн-форуме кузбасских депутатов и общественности прошла экспертная площадка, на которой обсуждали перспективы и проблемы данной отрасли в регионе. И, судя по всему, дела обстоят крайне неплохо.

Цифровизация сельского хозяйства Кузбасса — это не фантастика, а реальность. Экспертная площадка «Сельское хозяйство, как вектор экономического роста», посвященная поправкам в 72-ую статью Конституции и организованная комитетом по вопросам аграрной политики, землепользования и экономики регионального парламента, проходившая в рамках онлайн-форума депутатов и общественности, стартовала с доклада профильного регионального министра.

Технологии позволили в этом году увеличить урожай зерновых культур. Внедряют их и в птицеводство. Регион самостоятельно обеспечивает себя яйцом, а вот бройлером — всего на треть. Это планируют изменить в ближайшие годы. Животноводство также не чурается прогресса. В Кузбассе, а, возможно, и всей Сибири, скоро будет применяться уникальная технология роботодоения.

Стереотип о работе в селе удалось сломить. Сегодня студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, благодаря перестроенному процессу обучения, трудятся на оплачиваемой практике после первого курса, получая за это зарплату от 15 до 54 тысяч рублей.

Участники экспертной площадки уверены, что диалог исполнительной и законодательной власти, а также общественности и экспертного сообщества будет продолжен и поможет Кузбассу в скором времени серьезно соперничать на сельхозрынке с субъектами России, изначально считавшимися аграрными. Ведь благополучие страны, региона и человека невозможно без развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

Автор: Сергей Ищенко