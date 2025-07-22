Ежегодно в Кузбассе сертификаты номиналом 5 тыс. рублей на покупку школьной формы, канцелярии и обуви дают многодетным семьям с доходом на одного ее члена ниже прожиточного минимума (в 2025 году – 16 137 руб.). Семьям, где воспитывают от 4 детей, полагаются сертификаты на 10 тыс. рублей. Нынче областная акция «Первое сентября – каждому школьнику» проводится в 25 раз.

«Мы специально предоставляем не наличные деньги, а именно сертификаты, которые можно отоварить только на специализированных ярмарках, чтобы средства, выделенные из бюджета, пошли именно на покупку школьных товаров», – отметил глава региона Илья Середюк.

Специальные ярмарки, где будут торговать прошедшими тщательный контроль школьными принадлежности, проведут во всех территориях. Предпочтение отдается отечественным, в том числе кузбасским, производителям школьной формы, обуви и другой одежды.

Старт акции дали накануне в Прокопьевске, где более 330 семей приобрели необходимые вещи к новому учебному году. В ближайшее время школьные ярмарки организуют в Тайге, Ленинске-Кузнецком и Осинниках. Завершится акция 20 августа в Промышленновском и Гурьевском округах. Всего в Кузбассе нынче помогут собрать детей в школу 4 768 семьям, причем по 10 тысяч рублей получат 399 семей.

Фото: пресс-служба АПК