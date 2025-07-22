19 июля в Кемерове на площади около многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» состоялся III ночной легкоатлетический забег «Светлячки». Участники преодолели 5 дистанций на 500 м, 1 км, 3 км, 5 км, 10 км.

Участие приняли порядка 1500 человек, среди них: спортсмены-любители, профессиональные спортсмены и зрители мероприятия.

В начале забега каждый участник получил нагрудный номер и фонарик, а финишировавший участник — медаль и сертификат. Помимо яркой спортивной составляющей, для всех гостей прошла праздничная программа с интерактивами и живой музыкой.

Напомним, впервые забег состоялся в 2023 году, тогда участие приняли 280 человек. В 2024 году число участников удвоилось — их стало 540.

Фото: Анастасия Белоусова.