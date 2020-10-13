Поданным от областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Новокузнецке выявлено 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Междуреченске – 21, Осинниках – 17, Ленинске-Кузнецком – 12, Белове – 11, Киселевске – 11, Прокопьевске – 10, Анжеро-Судженске – 8, Юрге – 8, Мысках – 7, Кемерове – 5, Калтане – 3, Ленинске-Кузнецком муниципальном округе – 3, Березовском – 2, Полысаеве – 2, Новокузнецком муниципальном районе – 2, Таштагольском муниципальном районе – 2, Топкинском муниципальном округе – 2, Яйском муниципальном округе – 2, Беловском муниципальном районе – 1, Гурьевском муниципальном округе – 1, Кемеровском муниципальном округе – 1, Тисульском муниципальном районе – 1, Тяжинском муниципальном округе – 1, Яшкинском муниципальном округе – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, кардиосклероза. Он проживал в Кемеровском округе.

У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Он проживал в Ленинск-Кузнецком.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске.

77 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 8247 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3833 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3263 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".