По данным регионального министерства угольной промышленности, в 2020 году угольные компании Кузбасса по соглашениям с администрацией региона бесплатно предоставили почти 40 тыс. 406 тонн угля для 10 тыс. 104 нуждающихся семей.

По четыре тонны получили порядка 4 тыс. представителей старшего поколения с размером пенсии не более 150 % прожиточного минимума, не имеющие федеральных или региональных льгот на приобретение топлива. Также уголь предоставили почти 5,5 тыс. малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, которые не имеют федеральных или региональных мер соцподдержки на приобретение угля. Еще одна категория получателей — ветераны ликвидированных шахт. В этом году бесплатное топливо доставили 623 ветеранам.

Кузбасская акция по обеспечению благотворительным углем проводится с 1998 года. За 22 года более 340 тыс. нуждающихся семей получили порядка 1,1 млн тонн угля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.