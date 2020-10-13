С 15 октября можно подать заявку на цифровой сертификат для бесплатного обучения. Это стало возможно благодаря участию Кузбасса в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Кузбасс стал одним из 14 первых регионов-участников федерального проекта подготовки кадров для цифровой экономики в 2020 году. Программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии. Всего — 22 направления. Обучение будет проходить дистанционно. Такой сертификат — это абсолютно бесплатная возможность для каждого человека повысить свою квалификацию и найти новые возможности для карьеры. При этом, чтобы учиться, не нужно иметь каких-либо профильных навыков. Преподавание рассчитано на разные уровни подготовки: от начального до продвинутого.

За цифровизацией будущее. Поэтому время получать IT-образование. Продолжительность курсов — более 72 часов. Каждый получит документ о повышении квалификации. Участвовать в проекте могут жители от 18 лет и старше. Ещё одно условие: необходимо закончить техникум или вуз. Приём заявок стартует с 15 октября на сайте цифровойсертификат.рф.

Автор: Арина Мерлова