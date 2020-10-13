Сегодня наша съёмочная группа отсняла вторую серию программы «Делай деньги». 12 начинающих и опытных предпринимателей уже получили и выполнили первое задание. С самыми интересными и яркими конкурсантами познакомилась Анастасия Подоляко.

Варвара живёт в 30 километрах от города. В селе Берёзово нет спортивных залов и фитнес-клубов. Девушка пришла на проект, чтобы исправить это и открыть центр для занятий йогой. Потом, конечно, расширяться. Но прежде, чем искать тренеров и место для аренды, конкурсантке с тремя детьми нужно найти сначала время, чтобы просто составить бизнес-план.

Сделать домашние дела, почитать книжку, помочь собрать игрушки, порисовать и пожалеть. Дела важные. И забирают время, которого на выполнение первого задания и так мало.

Больше времени было у следующей участницы. Но Евгения столкнулась с другими проблемами. Девушка по образованию и профессии — музыкант. И в бизнесе опыта нет совсем.

Другой участник – Сергей. Благодаря проекту решил расширить действующий бизнес. Несколько месяцев назад он открыл своё заведение. Членам жюри о нём рассказал. Съёмочной группе телеканала «Кузбасс 1» повезло больше: нас он пригласил…

Делая бургер, Сергей добавляет авторский секретный ингредиент. Какой именно, узнаете во второй серии. Кстати, в ней же эксперты расскажут, кто продолжит делать деньги в проекте. Этот выбор уже удивил конкурсантов. Неожиданным он станет и для зрителей. Поэтому 24 октября не пропустите премьеру. В 20:30 на нашем канале. Такого в Кузбассе ещё не было!

Автор: Анастасия Подоляко