За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-57, Киселевск-18, Осинники-18 , Мыски-16, Междуреченск-12, Кемерово-10, Анжеро-Судженск-8, Ленинск-Кузнецкий-7, Полысаево-6, по 4-Калтан-4, Новокузнецкий МР-4, Прокопьевск-3, Беловский МР-3, Ленинск-Кузнецкий МО-3, Таштагольский МР-2, Белово-1, Ижморский МО-1, Крапивинский МО-1, Прокопьевский МО-1, Яйский МО-1.

4 пациента скончались. У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, гипертонической болезни. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ожирения. Она проживала в Юрге.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Она проживала в Беловском районе.

128 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 8669 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3927 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4865 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".