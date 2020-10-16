Дворы приводят в порядок по инициативе жителей — это условие нацпроекта «Жилье и городская среда». Собственники жилья решают, что должно измениться на их придомовой территории, участвуют в создании проекта и помогают в его реализации.

«При благоустройстве дворов важно учитывать мнение граждан, это один из ключевых моментов создания комфортной городской среды. За два года по инициативе жителей в регионе были отремонтированы 713 дворов – на 112 больше, чем изначально планировалось. Увеличить объемы работ по нацпроекту на 20% удалось благодаря экономии средств по итогам торгов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кузбассе за 2020 год благоустроены 360 дворов. Из них 89 — в Кемерове, 67 — в Новокузнецке, 56 — в Прокопьевске. Общее финансирование работ составило 830 млн рублей.

Одним из самых масштабных стал проект в Прокопьевске – двор площадью 3 тыс. кв. м на проспекте Строителей, 87. Здесь отремонтировали проезд, расширили парковку, обустроили пешеходные дорожки, восстановили газон, смонтировали спортивно-игровую площадку. В преобразование двора вложили почти 3 млн рублей, часть средств была собрана самими жильцами. По условиям проекта «Формирование комфортной городской среды», собственники могут софинансировать работы, в том числе выбирать дополнительные декоративные объекты для установки.

В Кемерове во дворе по проспекту Ленина, 60Б и 60В расширили проезд, обустроили вместительную парковку и дорожку от двора до гимназии № 41, отремонтировали отмостку, сделали ровные площадки под скамейки, отсыпали и засеяли газоны. Специалисты УК заменили урны, покрасили скамейки. После ремонта жильцы сами украсили двор: посадили березы и ели, разбили клумбы.

По правилам проекта собственники следят за качеством и сроками проводимых работ в составе специальной комиссии, особое внимание обращается на новый асфальт. Повторные проверки во дворах проведут весной, чтобы оценить, как покрытие пережило зиму. В случае выявления брака подрядчики устранят его за свой счет.

В настоящее время муниципалитеты собирают предложения и заявки жителей на формирование программы ремонта до 2024 года. Для этого надо обратиться в свою управляющую компанию.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.