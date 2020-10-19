В рамках онлайн-форума «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни» депутаты, общественники и эксперты обсудили развитие системы природоохранных территорий Кузбасса. Об итогах работы рассказывает Арина Мерлова.

В Кузбассе расположено 28 особо охраняемых природных территорий. Общая площадь — более миллиона гектаров. По этому показателю регион занимает третье место среди сибирских регионов. В планах — создание ещё 12 таких участков. Причем 3 или даже 4 появятся уже в следующем году. В их числе междуреченский парк «Поднебесный» и гидрологический заказник «Тайдонский» в Крапивинском округе.

В 2017 году вокруг Кемерова появился зелёный пояс. Такие же «щиты» создают вокруг Белова и Новокузнецка. Это позволит улучшить экологию городов. На онлайн-форуме обсудили возможность увеличения площади уже имеющихся зон, а также открытия новых — в Междуреченске и Мысках.

В ходе работы площадки поступило несколько интересных предложений — ужесточить контроль за строительными компаниями, которые закапывают строительный мусор прямо возле возведенных зданий, а также учредить «зеленый» рейтинг городов и учитывать работу по озеленению при оценке эффективности деятельности мэров. Экология — многогранная тема. Это и создание благоприятных условий для жизни местного населения, и развитие туризма. Главное — сохранить всё богатство нетронутой природы.

Автор: Арина Мерлова