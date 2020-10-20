«Впервые финальные испытания конкурса «Преподаватель года» проходили в дистанционном формате. Но даже в такой нестандартной ситуации вы продемонстрировали профессионализм, творческий подход и обширные знания, которые выходят за рамки стандартных учебных планов», — отметила на торжественной церемонии министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Победителем конкурса «Преподаватель года — 2020» стала учитель английского языка Анжеро-Судженского политехнического колледжа Маргарита Селиванова. За организацию лаборатории по медицинскому переводу Pharm Lingua она была удостоена золотого знака отличия «Преподаватель года» и премии в размере 150 тысяч рублей.

Серебряные знаки и денежные вознаграждения в размере 50 тысяч рублей получили 9 преподавателей: Ольга Волкова (Прокопьевский строительный техникум), Юлия Мартьянова (Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания), Павел Сакнэ (Кемеровский горнотехнический техникум), Алена Сапожкова (Губернаторский техникум народных промыслов), Иван Семенов (Юргинский технологический колледж), Юлия Сергеева (Сибирский политехнический техникум), Александр Фоминых (Новокузнецкий строительный техникум), Елена Четверня (Новокузнецкий техникум пищевой промышленности), Наталья Яковлева (Кемеровский педагогический колледж).

Наградами также были отмечены преподаватели среднего профессионального образования — лауреаты областного конкурса «Лучший педагог-наставник». Почетные дипломы получили преподаватель Прокопьевского промышленно-экономического техникума Эдия Гарбузова, педагог Сибирского политехнического техникума Галина Протас и методист Новокузнецкого горнотранспортного колледжа Наталья Мазеина.

В 2020 году областной конкурс «Преподаватель года» прошел в Кузбассе в 15-й раз, в финале приняли участие 20 педагогов. Конкурсанты провели открытые онлайн-уроки и предоставили записи собственных мастер-классов для оценки жюри.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.