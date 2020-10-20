Рентгенодиагностический комплекс приобрели по региональной программе «Развитие здравоохранения Кузбасса» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость оборудования составляет более 13,4 млн рублей. До этого в больнице работал пленочный рентгеновский аппарат, на проявку снимков с которого уходило много времени.

«Благодаря новому аппарату рентгенологические исследования в детской больнице будут не только проходить быстрее, но и станут более безопасными, что особо важно при работе с маленькими пациентами. Лучевая нагрузка во время использования цифрового оборудования в разы ниже, чем при использовании пленочного. Врачи при этом будут получать качественные и четкие снимки, что повысит точность диагностики. Приобретение такой техники — еще один важный шаг к повышению качества медицинских услуг в Кузбассе», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

К городской больнице Белова прикреплены почти 13 тыс. детей. Как сообщили в учреждении, раньше за смену рентген-кабинет мог принимать не более 50 пациентов. Лаборанту приходилось проявлять снимки, результаты отдавали только на следующий день. Сейчас специалисты готовы принимать по 80 пациентов за смену, изображения будут готовы в тот же день.

По словам заведующей рентгенодиагностическим кабинетом Ольги Чегошевой, цифровые снимки имеют высокое разрешение, поэтому их можно увеличивать и рассматривать детали, которые нельзя было различить на пленочных изображениях. Кроме того, появилась возможность записи и передачи результатов исследований с помощью цифровых носителей.

Новый аппарат оснащен регулируемым по высоте столом, который приспособлен и для маломобильных пациентов. Перед введением аппарата в эксплуатацию в рентген-кабинете провели косметический ремонт. За 2019–2020 годы в Беловскую детскую больницу по нацпроекту «Здравоохранение» поступили 13 единиц нового оборудования общей стоимостью порядка 40 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.