«Кузбасс 1 HD» готовит премьеру нового вокального телепроекта — «ГОЛОСА». Было подано более 300 заявок с разных уголков региона. И только 30 человек были приглашены на «слепое прослушивание». Чем удивили экспертов претенденты в борьбе за главный приз?

В этот день Школа креативных индустрий в Кемерове наполнилась голосами конкурсантов из всех уголков региона. Разнообразие лиц, жанров и новое исполнение известных и, казалось бы, забытых песен… Так начался отборочный тур нашего телепроекта.

Чтобы вступить в борьбу за главный приз — стать голосом новогоднего гимна Кузбасса, — необходимо было преодолеть «слепое прослушивание». Подобный формат для тех, у кого нет опыта выступления на публике, стал спасением от излишнего волнения и необходимости думать о том, как себя преподнести. Для остальных, кто привык к контакту со зрителем, — повод включить фантазию.

А экспертам оставалось только догадываться о том, кто находится у микрофона. Ни посмотреть в глаза, ни оценить эмоции… Всё внимание только на голос и исполнение.

Жюри предстоял нелёгкий выбор, о котором вы узнаете уже в эту пятницу. Кто смог преодолеть «слепое прослушивание» и теперь поборется за главный приз — смотрите 23 октября сразу после вечерних новостей.

Автор: Кристина Орехова