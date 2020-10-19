Первое поражение в сезоне. Волейбольный «Кузбасс» проиграл казанскому «Зениту» в столице Татарстана и потерял лидерство в турнирной таблице. 5-й тур российской суперлиги прошёл в усечённом формате. Сразу ряд команд ушли на 14-дневный карантин.

Нижегородский АСК, «Нефтяник» из Оренбурга, «Белогорье», новосибирский «Локомотив» и сосновоборское «Динамо-ЛО» не смогли принять участие в пятом туре. В такой ситуации федерации и клубам необходимо вносить корректировки в календарь. Как вариант — перенос матча на неопределённое время.

«Пока есть возможность, постараемся сыграть все игры, которые запланированы. На данный момент ситуация не критичная. Дальше будет видно», — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко в интервью агентству «Р-Спорт». Возможно, и кемеровчанам предстоит всей командой отправиться в лазарет, а пока выезд в Казань, который дивидендов подопечным Алексея Вербова не принёс.

Напряженной борьбы во встрече лидеров турнира не случилось: казанцы мощными подачами выбили гостей из приёма, оставив их без первого темпа и комфортных атак с краёв сетки. «Кузбасс» проигрывал уже на старте сета, а дальше играл неуверенно и нестабильно.

Кстати, для Вербова это поражение стало первым в «Кузбассе». До этого его команда с учётом Кубка России выиграла 12 матчей подряд, в том числе трижды у «Локомотива». У «Зенита» в матче с «Кузбассом» ровно сыграла вся команда. Польский доигровщик Бартош Беднож стал лидером по брейковым очкам. Именно он оформил победу «Зенита» в матче.

Впереди у кемеровчан серия домашних матчей. Правда, с некоторыми изменениями. Встреча с «Нефтяником», запланированная на 21 октября, перенесена на неопределённый срок. В команде из Оренбурга выявили коронавирус. Следующий матч, если пандемия вновь не внесёт свои корректировки, состоится в Кемерове 24 октября. «Кузбасс» принимает столичное «Динамо».

Автор: Михаил Захаров