Уже почти полгода кузбассовцы живут в условиях режима «Повышенная готовность». Для многих надевать средства защиты в общественных местах уже стало привычным. При этом регулярно проходят проверки соблюдения масочного режима. Сегодня рейд состоялся в пригородном поезде.

Электропоезд «Кемерово-Юрга». В основном пожилые пассажиры. Поэтому контролёры и полиция проверяют не только наличие масок, но и правильность их ношения.

Если пассажир не надел маску в вагоне, компания вправе отказать ему в обслуживании на основании распоряжений губернатора Кемеровской области.

Железнодорожники могут только проводить профилактическую работу по соблюдению масочного режима, а сотрудники линейного отдела полиции на транспорте вправе оформить протокол административного правонарушения.

Кассиры также советуют: покупая билет на поезда и электрички — пользоваться безналичной оплатой. Так минимизируются социальные контакты. И риск заболеть ещё немного снижается.

Автор: Анастасия Подоляко