Программу реализует центр «Мой бизнес. Кузбасс» при поддержке Правительства региона. Исполнитель — Кузбасская торгово-промышленная палата. В чем заключается работа проекта, рассказывает Арина Мерлова.

Первый день — обучение наставников. Более 60-ти состоявшихся и опытных предпринимателей, руководителей компаний из различных сфер деятельности. Два месяца они будут консультировать тех, кто решился открыть своё дело. Участники проекта вместе с состоявшимися бизнесменами пройдут путь от поиска идеи до запуска.

«Берём курс на бизнес». Под таким слоганом будут организованы индивидуальные и групповые занятия. Чтобы бесплатно принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на онлайн-портале наставник42.рф или позвонить в колл-центр. В итоге, будут определены пять лучших проектов, руководители которых получат дипломы и подарочные сертификаты.

Автор: Арина Мерлова