В расширенный состав сборной России включен студент третьего курса Юргинского технологического колледжа Даниил Сивуха (компетенция «Графический дизайн»). Ранее в команду уже вошли Анна Зубкова (Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания, «Малярные и декоративные работы») и Асель Маматова (Юргинский технологический колледж, «Эстетическая косметология»).

«Сборная Кузбасса показала отличный результат в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы»: наши ребята завоевали 40 медалей разного достоинства и заняли второе место в командном зачете. Это доказывает, что среднее специальное образование в регионе находится на высоком уровне, и представители Кузбасса достойны представлять нашу страну на международных соревнованиях», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В расширенный состав национальной сборной на сегодняшний день входят 255 человек. Члены команды пройдут дополнительное обучение в Москве под руководством ведущих экспертов. Лучшие кандидаты войдут в основной состав сборной и будут представлять Россию на мировом первенстве WorldSkills Shanghai 2021.

Финал VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сентября. Его организатором в этом году выступил Кузбасс. Участниками чемпионата стали около 3 тыс. конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран. III национальный чемпионат «Навыки мудрых» (соревнования по стандартам WorldSkills Russia для лиц в возрасте 50-ти лет и старше) проходил с 25 по 27 сентября в очно-дистанционном режиме на площадках 11 профессиональных образовательных организаций. В нем приняли участие жители 64 регионов России.

По итогам самых масштабных в истории движения WorldSkills Russia соревнований сборная Кузбасса впервые стала серебряным призером в общекомандном зачете как среди молодежи, так и среди участников старше 50 лет. Представители региона завоевали 46 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 24 бронзовых), а также получили 56 медальонов «За профессионализм».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.