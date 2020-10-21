Физкультурно-оздоровительные объекты с многофункциональными тренажерами и площадками для игровых видов спорта появились во всех муниципалитетах Кузбасса. На их создание из бюджета Москвы было выделено 410 млн рублей.

«Важно, что такие современные спортивно-оздоровительные комплексы появились и в отдаленных сельских районах области, где они станут точками притяжения и местами для семейного активного отдыха. В общей сложности дополнительную возможность заниматься физкультурой в комфортных условиях на открытом воздухе получили более 150 тысяч жителей Кузбасса», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Многофункциональные площадки располагаются при школах и учреждениях дополнительного образования. Все они имеют безопасное резиновое покрытие. На площадке-трансформере можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон или большой теннис. Зимой на поле будут заливать каток для игры в хоккей или катания на коньках. Рядом располагается зона для занятий воркаутом, где установлены тренажеры для взрослых и детей.

120 уличных физкультурно-оздоровительных комплекса в городах и районах области — результат реализации программы «Дни Москвы в Кузбассе». Летом 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. В том же году в Кемерове на базе губернаторского кадетского корпуса полиции открылась первая спортплощадка по данной программе.

Изначально планировалось, что Москва подарит Кузбассу 100 площадок. Однако сэкономленные в ходе реализации проекта средства позволили открыть многофункциональные площадки еще при 20 образовательных учреждениях Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.