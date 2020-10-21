Известный велопутешественник Егор Ковальчук тестирует новый познавательный межрегиональный маршрут, разработанный Томским отделением Русского географического общества. В течение месяца он планирует посетить 10 регионов.

«Природа России уникальна, туристический потенциал регионов огромен. Путешествуя по веломаршруту «Золотое кольцо Сибири», можно своими глазами увидеть многие малоизвестные достопримечательности и заодно осознать, что активный отдых — это здорово», — отметил Егор Ковальчук.

Знакомство с Кузбассом путешественник начал с Горной Шории. Накануне он побывал в Губернском центре горных лыж и сноуборда на горе Туманная, где в двух школах олимпийского резерва занимаются около тысячи воспитанников. Гостю показали скульптуру «Золотая Шория» в парке Боевой Славы Таштагола — она включена в список «Семи чудес Кузбасса». В Музее этнографии и природы Горной Шории томичу продемонстрировали шорский шаманский обряд гостеприимства, рассказали о жизни и быте шорцев и староверов. Велосипедист также посетил горнолыжный комплекс «Шерегеш», где поднялся на гору Зеленая.

Финальной точкой кузбасского участка маршрута стал Новокузнецк. После пешеходной экскурсии путешественник побывал на угольном разрезе «Березовский» и своими глазами увидел, как добывается черное золото. Также он посетил центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница».

«Золотое кольцо Сибири» включает 10 регионов: Томскую, Новосибирскую области, Алтайский край, Республику Алтай, Кузбасс, Республику Хакасию, Красноярский край, Республику Тува, Иркутскую область и Республику Бурятия. Протяженность маршрута — около 10 тыс. км. Егор Ковальчук рассчитывает завершить путешествие за 33 дня, к 5 ноября. После Кузбасса велосипедист отправится в Хакасию.

За плечами томича проект «Вокруг света на велосипеде», где нужно было проехать в 54 тыс. км, и велоэкспедиция с севера на юг Африки. Всего на двухколесном транспорте он объездил около 50 стран.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.