В 2020 году в 9 муниципальных образованиях области повысят надежность системы водоснабжения. Новые водопроводы за лето уже появились в Гурьевском и Тяжинском округах. Модернизация системы проходит в рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

«Обеспечение кузбассовцев качественной питьевой водой — наша стратегическая задача. На строительство и реконструкцию водоводов из областного бюджета только в 2020 году было направлено свыше 400 млн рублей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, в Гурьевском округе летом проложили 5,8 км водопроводов и заменили 8 скважинных насосов. Так, чистая питьевая вода проведена в 11 домов, расположенных переулке Нефтяников в Гурьевске. Раньше местным жителям приходилось ждать машину, которая привозила воду два раза в неделю. Проведены трубы и на улице Молодежной в поселке Раздольный, что позволило обеспечить водой 15 семей. Также 150 м сетей проложены на сложном скалистом участке по ул. Карла Либкнехта: жители четырех домов теперь подключены к водопроводу.

В Салаире силами областного аварийно-восстановительного отряда ЖКХ Кузбасса проложен новый центральный водовод протяженностью 3 км от скважины 7C до поселка Салаирский дом отдыха. Раньше жители 49 домов пользовались частной скважиной, вода из которой поступала с большими перебоями и была замутненной.

Для решения проблемы бесперебойного водоснабжения в Тяжинском округе возведены две водонапорные башни в пгт Итатский и селе Новопокровка. Проведен капитальный ремонт с частичной заменой труб и запорной арматуры еще в четырех населенных пунктах: селе Бороковка, селе Изындаево, пгт Тяжинский и селе Акимо-Анненка.

К концу года надежность системы водоснабжения будет повышена в 9 муниципальных образованиях Кузбасса. Сюда входят строительство и модернизация сельских водоводов. При прокладке сетей коммунальщики сейчас используют современные полиэтиленовые трубы. Их укладывают на глубину более 3 м, что предотвращает промерзание. Срок службы таких труб – 50 лет. Они устойчивы к подвижкам почвы и землетрясениям, вода в них не окисляется и не приобретает неприятный привкус.

Региональная госпрограмма «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» по модернизации системы питьевого водоснабжения действует с 2014 года. Уже в 2024 году за счет ее реализации не менее 99% жителей области должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения (сейчас 98,3%).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.