В каждом муниципалитете области будут сокращены затраты на новогоднюю иллюминацию и праздничные мероприятия.

«Наша задача — максимально поддержать систему здравоохранения Кузбасса. Сейчас во всех районах начинаются, а где-то уже состоялись закупки к предстоящим новогодним праздникам. Я предлагаю пересмотреть эти затраты. Разумеется, мы не будем отказываться от покупки подарков для детей-сирот и других социальных обязательств. Но необходимо перенаправить часть средств на нужды системы здравоохранения, так как именно это сейчас является первостепенным», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на совещании с главами муниципальных образований региона, которое прошло в режиме ВКС.

В администрации правительства Кузбасса уже предусмотрели механизм перераспределения средств. Многие муниципальные образования получают финансовую помощь из областного бюджета на расходы в виде компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. В этом году администрациям городов и районов предлагается сократить траты на праздники и направить на расчеты с коммунальщиками. Таким образом, в областной казне появятся сэкономленные средства, которые направят в сферу здравоохранения. Предполагается, что деньги пойдут на выплаты медикам, работающим в «красных» зонах и на скорой, на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования, а также на проведение дополнительных тестов.

Сейчас в муниципалитетах происходит перерасчет затрат на праздники. Уже известно, что администрация Новокузнецка планирует сократить расходы на организацию новогодних площадок на 1,5 млн рублей.

Муниципалитетам предлагают отказаться от закупки дополнительной иллюминации и искусственных елок, сократить количество ледовых и снежных фигур, пересмотреть траты на новогоднюю развлекательную программу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.