За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 46, Белово – 23, Кемерово – 21, Междуреченск – 21, Ленинск-Кузнецкий – 19, Прокопьевск – 11, Мыски – 8, Юрга – 8, Осинники – 4, Киселевск – 3, Калтан – 2, Полысаево – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Анжеро-Судженск – 1, Краснобродский – 1, Гурьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Яйский МО – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевском районе.

У женщины 1941 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности. Она проживала в Белове.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Промышленновском районе.

76 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 9596 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4219 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5271 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".