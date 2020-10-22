Повысить квалификацию или освоить новую профессию можно в любом возрасте. С начала года более 800 работников предприятий предпенсионного возраста бесплатно прошли курсы переподготовки. В большинстве случаев ещё и без отрыва от производства. Тему продолжит Анастасия Подоляко.

Раньше на заводе металл рубили. Производство было шумным и энергозатратным. Две недели назад появился этот станок. Лазерный и практически беззвучный. За обслуживание оборудования в цехах и внедрение новых технологий отвечает главный механик. Артур Баникевич работает здесь уже больше 10 лет. В сентябре прошёл очередные курсы повышения квалификации.

По проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» можно выбрать одну из 92 компетенций. На переподготовку или повышение квалификации требуется не больше трёх месяцев. Перед началом курсов работнику подбирают наиболее подходящую образовательную программу. Удобно, что по большинству направлений занятия проходят онлайн. Это значит, что специалист продолжает работать на производстве и параллельно развивает профессиональные навыки, что позволяет ему оставаться востребованным на рынке труда.

На обучение или повышение квалификации могут пойти кузбассовцы, которым уже исполнилось 50 лет. Чтобы записаться на курсы, достаточно обратиться в Центр занятости населения по месту жительства или к своему работодателю.

Автор: Анастасия Подоляко