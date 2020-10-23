Низкопольные НЕФАЗы большой вместимости поступили благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость контракта составила более 153 млн рублей. Транспорт будет использоваться на магистральных маршрутах города.

«В Кузбассе в этом году отремонтировали почти 400 км автодорог, в том числе 170 км — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в этой программе позволяет региону комплексно подходить к благоустройству: по отремонтированным улицам и трассам начинает курсировать новый комфортный и экологичный транспорт. Всего по итогам 2020 года в регион поступит 746 новых автобусов, а к 300-летию региона автопарк общественного транспорта обновится на 60%», ― отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Автобусы соответствуют современным требованиям безопасности и комфортности. Вместимость каждого НЕФАЗа — 80 человек, салон оборудован шумоизоляцией, встроена система контроля состояния водителя, что обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров. В автобусах есть откидная платформа для подъема и спуска коляски, внутри предусмотрена зона для ее крепления. Автобусы оформлены в фирменном стиле нацпроекта.

Со 2 ноября новый пассажирский транспорт приступит к работе: 15 единиц техники будут задействованы на маршруте №23 (диспетчерский пункт «Северный» ― железнодорожный вокзал), 10 единиц ― на маршруте № 27 (диспетчерский пункт Комсомольский ― улица Кирова). Таким образом, жители Рудничного и Ленинского районов Кемерова будут добираться до центра города по улицам, отремонтированным в этом году по нацпроекту – проспектам Шахтеров, Комсомольскому, Химиков.

Напомним, в 2020 году Минтранс РФ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ввел программу содействия обновлению пассажирского транспорта в регионах. Кузбасс вошел в число первых 12 субъектов ― участников. В 2021 году программа будет продолжена: в ее рамках в Новокузнецк поступит 29 троллейбусов.

Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма лизинга: перевозчикам предоставляется право приобретения транспортных средств со скидкой 60% от стоимости. На эти цели из федерального бюджета направят 20 млрд рублей ― по 4 млрд в каждой год действия программы. Также будет привлечено финансирование в объеме не менее 13 млрд рублей со стороны Государственной транспортной лизинговой компании.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.