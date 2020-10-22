В условиях пандемии малая авиация развивается, и из обеих столиц Кузбасса уже можно улететь в соседние области, а на этой неделе появились рейсы еще и в Екатеринбург. Быстро и весьма недорого. Подробности узнавал Сергей Ищенко.

Примерно 23 часа занимает дорога из Екатеринбурга до Кемерова на автомобиле. На поезде на тот же путь вы потратите от суток до полутора. А по воздуху – 2,5 часа.

Рейс в Екатеринбург появился в расписании на этой неделе. Пока два десятка пассажиров направляются в аэропорт для получения багажа, борт готовится к возвращению в столицу Урала.

А в это время в здании международного аэропорта имени Алексея Леонова 26 пассажиров уже проходят регистрацию. Среди них и Мария Васенина с полуторогодовалой дочкой Василисой. В Кемерово они приезжали к бабушке с дедушкой и держат путь домой в Екатеринбург.

Пока Мария с дочкой идут проходить контроль, к стойке регистрации направляется Иван Горбов, в этот момент его Суперджет как раз подлетает к столице Кузбасса. Мужчина, как и еще 19 пассажиров, полетит в Иркутск.

Улететь из столицы Кузбасса на субсидированных рейсах, то есть за несколько тысяч рублей, можно не только в Иркутск и Екатеринбург, но и в Абакан, Красноярск, Казань, Новосибирск. Отправиться к Байкалу, в столицу Урала, Сибири или Татарстан можно и из Новокузнецка. В ближайшее время к этим направлениям добавятся Омск и Тюмень. Пришло время знакомиться с Россией, навещать знакомых и воссоединяться семьям.

Автор: Сергей Ищенко