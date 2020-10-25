В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей области. Соответствующее распоряжение размещено на сайте администрации правительства Кузбасса.

Согласно документу, на период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям.

Как сообщается на сайте министерства образования и науки Кузбасса, в ближайшее время будет опубликована инструкция по переходу на дистант. Также с понедельника начнет работать «горячая линия»: 8 (3842) 90-39-38. Завтра, 26 октября, состоится всекузбасское родительское онлайн-собрание, на котором родители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.