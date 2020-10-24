По состоянию на 23 октября в России выявлено 1 480 646 случаев КОВИД-19. За последние сутки подтверждено 17 340 новых случаев в 85 регионах страны. 27,7% новых случаев протекают без клинических проявлений.

В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 139 821 случай КОВИД-19, что составляет 9% от общего числа по России.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:

Красноярский край – 17%

Иркутская область – 16%

Алтайский край – 13%

Новосибирская область – 11%

Омская область — 10 %

Кемеровская область – 10%

Остальные регионы 23% в совокупности.

Прирост выявленных случаев в регионах СФО за неделю с 17 по 23 октября

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости по-прежнему отмечается в Республике Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 23% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 9%, что составляет 11 460 человек.

Самый низкий прирост за неделю в Республике Тыва – 5%. В Иркутской области прирост – 6%, в Красноярском крае – 7%.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 7 447 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Алтайском крае – там выписано 1 645 человек. На втором месте Иркутская область – 1 100 выздоровевших. На третьем – Красноярский край – здесь выписано за прошедшую неделю 1 023 человека.

Всего за неделю в Сибири от ковид-19 умерли 199 человек.

Республика Алтай единственный регион округа, где не было зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом.

В остальных — скончались от 3-х до 33 человек. Максимальное количество приходится Новосибирскую, Иркутскую и Омскую области. В этих регионах за неделю подтверждено 33, 29 и 28 летальных случаев.

Общее количество умерших в СФО за весь период – 2 681 человек.