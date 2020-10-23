На следующей неделе откроется выставка экспонатов Русского музея. Первой легендарные полотна увидела Анастасия Подоляко.

Шедевры к перевозке начали готовить несколько месяцев назад. Реставраторы и хранители составили подробный отчёт о состоянии полотен, законсервировали и упаковали их. В огромных ящиках — пейзажи Шишкина, Левитана, Куинджи, Васнецова. Привезли их накануне, но ещё сутки картины никто не открывал. Им, как и человеку во время путешествия, сначала нужно акклиматизироваться.



Во время создания картины Михаил Нестеров менял цветовое решение, переписывал фрагменты. Полотно получилось многослойным. А в конце художник не выполнил ещё один обязательный этап — не законсервировал. Поэтому со временем краска потрескалась, а холст — деформировался. О том, как реставраторы смогли сохранить шедевр, сняли фильм. Его покажут на открытии, которое состоится 29 октября.



Экспозиция в областной столице пробудет до февраля. Напомню, к 2023 году в Кемерове планируется открыть культурный кластер, в который войдёт и филиал Русского музея. Это значит, что выставки из крупнейшей государственной коллекции в регион будут приезжать чаще.

Автор: Анастасия Подоляко