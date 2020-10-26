В музее-заповеднике «Томская Писаница» спустили на воду струг. И это не просто экспонат. Что это за судно, кто его построил, а, главное, для чего и причём тут грядущий юбилей области — узнавал Сергей Ищенко.

Судно под именем «Орёл» строили специально для музея-заповедника «Томская Писаница» мастеровые со всего Кузбасса. Несколько месяцев работ — и первый тестовый заплыв. В роли капитана Сергей Сакиев. Дает последние наставления команде. Еще мгновение и 9-метровое судно с командой из 7 человек, из них 6 на веслах, отправится в свой первый путь.

Строили «Орла», соблюдая оригинальные характеристики стругов, не только как экспонат, но и как часть совместно проекта «300 лет открытий». Его организаторы — музей-заповедник «Томская Писаница», региональное Министерство культуры и медиахолдинг «Кузбасс». Согласно планам, в честь юбилея области струг пройдет путь по Томи от Томска до Новокузнецка, повторив подвиг первооткрывателей Сибири.

Участникам амбициозного проекта придется на веслах против течения преодолеть около полутысячи километров. За тем, как это будет происходить и жизнью добровольцев во время путешествия можно будет следить в эфире телеканала «Кузбасс 1». Но до старта, в мае, есть еще много насущных задач. Необходимо разработать весь путь до мелочей, и, разумеется, набрать команду. Команду смелых, которая повторит путь первооткрывателей Сибири.

Автор: Сергей Ищенко