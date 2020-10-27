Он продлится до 1 ноября. Более трёхсот конкурсантов покажут свои способности в сорока компетенциях. Первые соревнования прошли сегодня. На площадках побывала Анастасия Подоляко

Здесь работают парикмахеры. Площадка от обычного салона отличается тем, что мастер с клиентом не разговаривают. Конкурсанты, которые стригут и красят, преимущественно с нарушениями слуха или речи.

Для участия в чемпионате нет ограничений по возрасту. У парикмахеров две группы: студенты и специалисты. То есть те, кто уже работают. Кирилл Кашаев окончил техникум. Сегодня выполнил мужскую стрижку по фотографии. Работа должна быть максимально приближенной к оригиналу с учётом зеркального отражения.

У резчиков по дереву, по сравнению с прошлым годом, задание стало сложнее. Площадь доски, на которой работают, увеличилась почти в 3 раза. На ней — орнамент с мелкими элементами и углами. Эксперты уверяют: за 4 часа с заданием справиться смогут только мастера с опытом. У Никиты он как раз есть. Поэтому к своему труду относится требовательно и критично.

Никита сейчас в 9 классе, но с будущей профессией определился. Мечтает стать хирургом. И хобби помогает тренировать точность движений и меткость глаза.

Оценивают работу конкурсантов более 120 экспертов-профессионалов, в том числе 40 потенциальных работодателей. Это значит, лучшие мастера смогут после чемпионата превратить хобби в профессию.

Автор: Анастасия Подоляко