В столице Кузбасса сегодня освобождали заложников. Масштабные учения с участием тяжёлой техники провело сегодня одно из силовых подразделений. Какое конкретно, чему была посвящена операция и чем она заканчивалась — узнавал Сергей Ищенко.

Это уже финальная часть операции. А началась она буквально несколько минут назад, после того как заместитель командира кемеровского ОМОНа Росгвардии поставил перед бойцами задачу и обрисовал ситуацию для нашей съёмочной группы.

Первыми в дело вступают высотники. Их цель — проникнуть в здание незаметно и наделать как можно больше шума. И, при возможности, ликвидировать злоумышленников.

Руководит штурмовой группой 36 летний Юрий. Кузбассовец пошёл в ОМОН сразу после армии. Служил во внутренних войсках под Москвой. По возвращении на гражданку по-другому поступить не мог, хоть работа и опасная.

Тем временем штурмовая группа Юрия входит в здание и встречает ожесточенное сопротивление выживших террористов.

Остался один супостат. Он забаррикадировался в комнате с заложником. Дверь выносят направленным взрывом. Финал. Террористы обезврежены. Гражданский спасён. Масштабные учения кемеровского ОМОНа были приурочены к его грядущему 28-летию. Начиная с 1992 года, бойцы успели побывать во всех горячих точках нашей и не только страны.

Тактико-специальные учения, подобные сегодняшним, это лишь часть подготовки личного состава кемеровского ОМОНа. Росгвардейцы постоянно проходят физические, огневые, топографические и даже юридические тренировки. И это не считая постоянных полугодовых командировок на Северный Кавказ. И всё это ради защиты мирной жизни простых людей, хоть и не все с этим согласны.

Автор: Сергей Ищенко