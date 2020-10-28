Команда нашего телеканала готовит к выходу третью серию реалити-шоу «Делай деньги». 5 участников получили очередное задание и уже признали: пока из всех оно оказалось самым сложным. Подробности уже в эту субботу. А пока продолжаем знакомить с теми, кто борется за главный приз.

Старые стулья, шкафы, тумбы и серванты. В этой комнате — пациенты. Так их называет Вероника. Она их «лечит». И мебель «оживает» — получает вторую жизнь уже в новом, современном интерьере. На проект пришла, чтобы монетизировать хобби. Кстати, осваивать реставрацию начала благодаря… собаке.

Вероника забирает старую ненужную мебель у друзей и знакомых, покупает дешёвые шкафы и комоды в интернет-магазинах. Снимает старое покрытие, шлифует, сверлит и красит у себя дома. В ближайшее время собирается открыть мастерскую. «Пациенты» и инструменты переедут туда. Девушка делится планами: на работу будет брать с собой главную помощницу — любимицу Фрейю.

С угощением встретил съёмочную группу и другой участник. Станислав Домбровский уже открыл свою блинную. Хочет расширить дело. Пока большую часть работы делает сам: анализирует рынок, определяет ассортимент, придумывает начинку и… стоит у печи. Кстати, готовит по семейному рецепту.

После первого задания проект покинули сразу 4 конкурсанта. Это стало неожиданностью для всех. Как решат эксперты в этот раз — узнаете уже в эту субботу. Не пропустите в 20:30 на нашем телеканале премьеру очередной серии самого денежного реалити-шоу.

Автор: Анастасия Подоляко