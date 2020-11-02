В городе сдали в эксплуатацию 60-квартирный кирпичный пятиэтажный дом. По программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» (нацпроект «Жилье и городская среда») квартиры в нем получили 9 семей. Также новоселами стали 16 детей-сирот и 18 семей, оформивших льготные жилищные займы.

«В 2020 году это уже третий дом, который построен в Кузбассе для участников социальных программ. Ранее в селе Поломошное Яшкинского округа сдали 30-квартирный дом, еще один подобный объект на 100 квартир заселили в деревне Береговая Кемеровского муниципального округа. До конца года сдадут еще как минимум 5 домов, жилье в которых получат льготные категории граждан», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир. Строительство велось с марта 2019 года. Финансирование составило более 79,4 млн рублей, в том числе из областного бюджета — 35,2 млн рублей. Квартиры сданы с чистовой отделкой. В них установлены пластиковые окна, металлические входные двери, сантехника, счетчики горячей и холодной воды, электричества, пожарная сигнализация с системой оповещения. Придомовая территория благоустроена. Рядом находятся школа, детский сад, магазины.

В этом году в Юрге планируют сдать в эксплуатацию 38 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в 4-м микрорайоне города строится 60-квартирный дом для участников социальных программ и льготных категорий граждан. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года. До 300-летия Кузбасса планируется сдать два 35-квартирных дома во 2-м микрорайоне, полностью новый жилой комплекс — в 2025 году. Еще два многоквартирных дома построят на месте снесенного аварийного жилья на ул. Ленинградской. Застройщик уже начал подготовительные работы. Ввод объектов запланирован на 2021 год.

Как сообщили в министерстве строительства Кузбасса, за январь-октябрь 2020 года муниципалитеты уже ввели в эксплуатацию 491 тыс. кв. м жилья. Лидеры по темпам ввода — Белово, Тайга, Юрга, Промышленновский, Прокопьевский и Кемеровский муниципальные округа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.