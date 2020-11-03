Уникальный проект по редактированию генома реализуют в научно-образовательном центре «Кузбасс», созданном по инициативе губернатора Сергея Цивилева на базе Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Обследование первых генетически модифицированных телят показало, что эксперимент оказался удачным.

«Разработка кузбасских ученых не имеет аналогов в мире. Эта технология позволит не только вырастить крупный рогатый скот, устойчивый к неизлечимому вирусу лейкоза, но также сэкономить средства регионального бюджета, которые ежегодно направляются фермерам для замены заболевших особей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для проведения эксперимента кузбасские ученые отобрали здоровых коров черно-пестрой породы массой до 500 кг на сельхозпредприятии «Михайловское» Прокопьевского муниципального округа. Животным трансплантировали модифицированные эмбрионы, устойчивые к вирусу лейкоза. В середине сентября родились 19 телят с измененными генами.

«В месячном возрасте была проведена оценка, которая показала, что телята отличаются от своих сверстников только устойчивостью к вирусу. Пять особей отобрали для дальнейшей селекционной работы. Это позволит закрепить наследственные признаки устойчивости к вирусу лейкоза у последующих поколений», — пояснила руководитель проекта, доктор биологических наук, профессор кафедры зоотехнии вуза Татьяна Зубова.

Исследования проводятся с 2018 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В дальнейшем кузбасские ученые планируют использовать генную инженерию для борьбы с другими болезнями животных. На реализацию проекта направлено 150 млн рублей из федерального бюджета, еще 30 млн рублей вложил индустриальный партнер — сельхозпредприятие «Михайловское».

С 2018 года животноводам Кузбасса выделяются средства из областного бюджета на приобретение здорового поголовья скота взамен больного лейкозом в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области». В 2020 году программа была расширена: теперь компенсируют затраты и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. В этом году поддержку получили 13 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 41,9 млн рублей. Приобретено 1115 голов крупного рогатого скота. В ноябре запланирован еще один этап выдачи субсидий по программе на общую сумму около 50 млн рублей. В прошлом году 4 хозяйства приобрели 280 голов на сумму 15,9 млн рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ. Лейкоз крупного рогатого скота — вирусная хроническая неизлечимая инфекционная болезнь. Патология характеризуется поражением кроветворной системы, возникновением новообразований. Данное заболевание наносит значительные ущерб генофонду пород, мясо зараженных животных запрещено употреблять в пищу. При этом ранее единственным доступным методом борьбы с лейкозом было уничтожение поголовья.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.