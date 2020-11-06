По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева региональное министерство промышленности продолжает работу по доставке в регион лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. В Кемерово прилетел очередной самолет с крупной партией препаратов на борту.

Партия состоит из 20 тысяч упаковок разных препаратов. В частности, в область доставлено 12 000 упаковок «Арбидола», 1000 упаковок «Арепливира», 1500 упаковок «Ингавирина». Также в партии есть антибиотики: 2500 упаковок «Супракса», 1400 упаковок «Амоксиклава»; 600 упаковок антикоагулянта «Ксарелто», 1000 упаковок глюкокортикоида «Метипред». Теперь они будут распределены по аптекам региона.

Как отмечают в администрации правительства Кузбасса, поставки лекарств будут продолжены. В регионе планируют обеспечить трехмесячный запас медикаментов. Это позволит избежать дефицита в период новогодних праздников. Напомним, что крупные партии лекарств уже прибывали в Кузбасс в конце октября и начале ноября.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.