В регионе принят ряд мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. До 25 ноября продлен режим самоизоляции для кузбассовцев старшего возраста. Проведение мероприятий в рамках открытия горнолыжного сезона разрешено, но с определенными ограничениями. Соответствующие распоряжения размещены на сайте администрации правительства Кузбасса.

Согласно документам, жители Кузбасса в возрасте 65 лет и старше должны будут соблюдать режим самоизоляции до 25 ноября. Покидать место проживания им разрешено в случае необходимости посетить ближайший магазин или аптеку, медицинское учреждение, вынести мусор, выгулять домашних животных, а также иных бытовых, семейных или экстренных ситуаций.

При условии соблюдения противоэпидемических мер разрешено проведение мероприятий в рамках эстафеты открытия горнолыжного сезона в Кузбассе: 14-15 ноября в «Шерегеше», 21 ноября в «Горной Саланге», 28 ноября на «Танае», 29 ноября в «Югусе». Однако гости и сотрудники туристических комплексов будут обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На курортах будет осуществляться регулярная дезинфекция прокатного инвентаря и замеры температуры у отдыхающих и сотрудников организаций.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, организации питания в гостинцах, отелях и базах отдыха также смогут работать только при условии соблюдения правил безопасности. Обязательна усиленная дезинфекция, нахождение столов на расстоянии 1,5 м друг от друга или установка перегородок между ними, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.